Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Daha önce Kent Uzlaşısı davasında tahliye kararı verilen Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasından da tahliye kararı verildi.

İddianamede, görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 9 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Ahmet Özer, 13 aydır tutuklu bulunuyordu.

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Mahkeme heyeti, tensip zaptında 34 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarını dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASINDA DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

CHP'li belediye başkanlarına "rüşvet" vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma geçen haftalarda tamamlanmıştı.

CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi de kabul edilmişti.

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZALAR



İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farlı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

SUÇLAMALAR NELER?



40'ı tutuklu 200 şüpheliye "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Rüşvet Alma", "Rüşvet Vermek", "Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Haksız Mal Edinme" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" suçları yöneltildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SERBEST



Soruşturmada rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 450 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş en önemli şüpheli olarak yer alıyor.

Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olduğu için tahliye edilmiş ve sonrasında ev hapsi de kaldırılmıştı.