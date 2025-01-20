Eski eşi benzinle yakmıştı! Pınar'dan acı haber
Antalya'da 36 yaşındaki Pınar Zorlu, eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılmıştı. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın birçok ameliyat geçirdi. Ancak 20 gün sonra acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeni boşandığı kişi tarafından takip edilmiş, üzerine benzin dökülüp yakılmıştı. Bir çocuk annesi kadın, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 31 Aralık'ta Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek kadının iş yerine gitti.
Zorlu, eski eşi hakkında daha önce birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Üzer, kadının yanına gitmeden 1 kova benzin almıştı. Benzini kadının üzerine dökerek çakmağı ateşledi.
Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yardımına çevredeki esnaf yetişti. Kısa sürede yakalanan saldırgan Gürhan Üzer tutuklandı.
20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu birçok ameliyat geçirdi. Ancak durumu kritik olan kadın hayatını kaybetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Türkiye
- Kadın Cinayeti