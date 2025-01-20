Eski eşi benzinle yakmıştı! Pınar'dan acı haber

Yeni boşandığı kişi tarafından takip edilmiş, üzerine benzin dökülüp yakılmıştı. Bir çocuk annesi kadın, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Olay, 31 Aralık'ta Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek kadının iş yerine gitti.



Zorlu, eski eşi hakkında daha önce birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Üzer, kadının yanına gitmeden 1 kova benzin almıştı. Benzini kadının üzerine dökerek çakmağı ateşledi.

