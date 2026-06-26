Eski eşi ile yanındaki kişiyi katledip teslim oldu
26.06.2026 02:56
IHA
Erzincan’da B.K. isimli erkek, eski eşi S.K. ile yanında bulunan U.B.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.
Erzincan Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3'üncü katındaki dairede 42 yaşındaki S.K. ile 32 yaşındaki U.B'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Bir süre sonra cinayeti işlediği öne sürülen B.K., karakola giderek teslim oldu.