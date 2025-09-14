Eski eşi takip cihazıyla kabusu yaşattı: "Ölmek istemiyoruz"
İstanbul'da bir kadın, aracına takip cihazı yerleştirdiği gerekçesiyle eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski karısını aracının önünü kesip tehdit eden zanlı kazaya da yol açtı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddiaya göre Funda K.'nin (49) aracına, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eski eşi Emre Ç. (39) tarafından takip cihazı takıldı. Aracı takibe aldığı öne sürülen Emre Ç., otomobilin önünü trafikte keserek eski eşini tehdit etti.
Zanlı, eski karısının aracının önünde ani fren yaparak kazaya da neden oldu. Funda K. ve önceki evliliğinden olan kızı Ebru Y.'nin (29) şikayeti üzerine Emre Ç. polis tarafından yakalandı.
Defalarca tehdit edildiklerini iddia eden Ebru Y.'nin kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal ettiği belirtilen zanlı, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı.
6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç.'nin, eski eşi Funda K.’yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladığı iddia edildi.
TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.’nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.
Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.’yi okula götüren Funda K.’yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.'nin ilk evlliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı.
ZANLI KAZAYA DA YOL AÇTI
Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.’nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu.
ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ebru Y.’nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında "Tehdit-hakaret", "Israrlı takip" ve "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Aracını yaşanan kaza nedeniyle servise götüren Funda K. ve kızı Ebru Y. sigorta bölümünde içerisinde SIM kart olan GPS cihazı bulunduğunu gördü. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç. hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan şikayetçi oldu.
"BANA VE ANNEME SES OLUR MUSUNUZ? ÖLMEK İSTEMİYORUZ"
Ebru Y., "Bugün bize bunları yaşatan, kendi kızını bile hiçe sayan bir adam bunları yapıyorsa yarın bize ne yapar hiç bilmiyoruz. Bana ve anneme ses olur musunuz? Biz çünkü ölmek istemiyoruz." diye konuştu.
- Etiketler :
- İstanbul Başakşehir
- Gps
- Boşanma