Eski eşi takip cihazıyla kabusu yaşattı: "Ölmek istemiyoruz"

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddiaya göre Funda K.'nin (49) aracına, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eski eşi Emre Ç. (39) tarafından takip cihazı takıldı. Aracı takibe aldığı öne sürülen Emre Ç., otomobilin önünü trafikte keserek eski eşini tehdit etti.

Zanlı, eski karısının aracının önünde ani fren yaparak kazaya da neden oldu. Funda K. ve önceki evliliğinden olan kızı Ebru Y.'nin (29) şikayeti üzerine Emre Ç. polis tarafından yakalandı.

Defalarca tehdit edildiklerini iddia eden Ebru Y.'nin kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal ettiği belirtilen zanlı, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı.

6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç.'nin, eski eşi Funda K.’yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladığı iddia edildi.