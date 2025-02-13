Eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti: Kadının iş yerine sığınma anı kamerada

Akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.



Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi.

İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.