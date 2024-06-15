Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'de Şeref Ç., eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

'nin ilçesinde Şeref Ç., otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye geldi. Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz (45) ile tartışan Şeref Ç., tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı.

Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Öfkeli şahıs, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı.

Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. şüphelisinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu.

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Fotoğraf çekilmek isterken denizi düştü: Baba öldü, kızının durumu ağır

Fotoğraf çekilmek isterken denizi düştü: Baba öldü, kızının durumu ağır

Hızla gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı

Hızla gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı

Dışişleri Bakanı Fidan: Bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir

Dışişleri Bakanı Fidan: Bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir

Düzce, Sakarya, Sinop ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Düzce, Sakarya, Sinop ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

10 milyar liralık vurgun: Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i pazarlama direktörü çıktı

10 milyar liralık vurgun: Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i pazarlama direktörü çıktı

Oğlunu öldürüp polisler gelene kadar başında bekledi

Oğlunu öldürüp polisler gelene kadar başında bekledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...