Eski eşin korku dolu planı: Çenesine silahı dayayıp bir el ateş etti

Olay Ağalar Mahallesi'nde Fazilet Sitesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. 41 yaşındaki A.A., boşandığı eşiyle barışmak istediğini söyleyerek evinde bulunan tüfeği çenesine dayadı. Polis ihbar üzerine ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen A.A., boşandığı eşinin olay yerine gelmesini istedi.

Olay yerine gelen eski eşe çelik yelek giydirildi. Adamı ikna etmeye çalışan kadının "Beni seviyorsan silahı polise vereceksin" dediği sırada A.A. bir el ateş edince çevredekiler korku dol anlar yaşadı.



A.A.'nın eski eşi gerilime dayanamayarak baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı gecede 1 buçuk saat süren ikna çabaları başarıyla sonuçlandı.

A.A., boşandığı eşiyle birlikte ambulansa bindirilerek Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.