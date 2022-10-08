Eski eşine çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar’da bir kişi, boşandığı kadını silahla 5 el ateş ederek yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.



Olay, Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, boşandığı kadının evine gitti.

Çıkan tartışmada saldırgan yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun gözü önünde kadına 5 el ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.