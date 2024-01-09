Eski eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

TUTUKLANDI

Olaydan sonra bir parka gidip, oturan ve burada suç aleti ile yakalanan Arif Ergin, tutuklandı.



Soruşturmayı tamamlayan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ergin hakkında iddianame hazırladı.

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Arif Ergin hakkında "boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



İlk duruşma, 28 Mart'ta görülecek.