Eski eşini av tüfeği ile katletti: "Aniden sinirlenip öldürdüm"
18.11.2025 11:58
DHA
Çanakkale'de eski eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeği ile öldüren sanık, "Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip öldürdüm." dedi.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha ekledi.
Ferdi Akyıldız, sabah saatlerinde 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.'nın çalıştığı dönerci dükkanına gitti.
Akyıldız, Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şerife A., kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Ferdi Akyıldız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Akyıldız tutuklandı.
Akyıldız'ın savcılık ifadesi "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip öldürdüm." dediği öğrenildi.