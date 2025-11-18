Eski eşini av tüfeği ile katletti: "Aniden sinirlenip öldürdüm"

18.11.2025 11:58

Eski eşini av tüfeği ile katletti: "Aniden sinirlenip öldürdüm"
DHA

DHA

Çanakkale'de eski eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeği ile öldüren sanık, "Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip öldürdüm." dedi.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha ekledi.

 

Ferdi Akyıldız, sabah saatlerinde 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.'nın çalıştığı dönerci dükkanına gitti.

 

Akyıldız, Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.

 

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şerife A., kurtarılamadı.

 

TUTUKLANDI

 

Ferdi Akyıldız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Akyıldız tutuklandı.

 

Akyıldız'ın savcılık ifadesi "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip öldürdüm." dediği öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram