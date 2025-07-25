Eski eşini başka kadınla gördü, dehşet saçtı

Bodrum'da Leyla U., bir eğlence mekanında eski eşinin de yer aldığı masada oturan A.H. E.'nin arkasından yaklaşıp, başını masaya vurdu.

Eski eşini başka kadınla gördü, dehşet saçtı

'nın ilçesinde Leyla U., arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi.

Leyla U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan A.H. E.'nin arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

A.H. E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başına dikiş atılan A.H.E., tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan Leyla U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...