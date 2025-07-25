Eski eşini başka kadınla gördü, dehşet saçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Leyla U., arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi.

Leyla U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan A.H. E.'nin arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

A.H. E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başına dikiş atılan A.H.E., tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan Leyla U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.