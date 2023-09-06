Eski eşini bıçakla yaralamıştı: Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini bıçakla yaralamıştı: Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı
Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

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ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik (34), iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında Halil Karabıyık'tan boşandı. Halil Karabıyık'ın eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü.

2 Eylül Cumartesi günü feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek bıçakla saldırdı.

Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın ’de hastanede tedavi altına alınarak dün taburcu oldu.

Yaşanan sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Halil Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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