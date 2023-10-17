Eski eşini bıçaklayan saldırgana linç girişimi

Çevredeki vatandaş ve esnafların yaptığı ikazlara aldırmayan kişi, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi.



Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı.



LİNÇTEN POLİS KURTARDI



Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan saldırgan, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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