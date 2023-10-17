Eski eşini bıçaklayan saldırgana linç girişimi

Denizli’de sokak ortasında eski eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar linç girişiminde bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yolda karşılaştığı eski sokakta eski eşiyle tartılmaya başlayan yabancı uyruklu kişi, bir marketin önüne diz çöktürdüğü kadını bıçakla rehin aldı.
Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran saldırgan, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp dövmeye başladı.
Çevredeki vatandaş ve esnafların yaptığı ikazlara aldırmayan kişi, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi.
Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan saldırgan, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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