Eski eşini döven sanığa hapis cezası

Kadına karşı şiddet cezasız kalmadı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki F.K. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Hakkında "kasten yaralama" ve "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan dava açılan sanık, savunmasında olay tarihinde resmi eşi olan müşteki ile 2-3 ay önce boşandıklarını söyledi.



Olay tarihinde, ayrı yaşadığı müştekinin çalıştığı eve konuşmak amacıyla oğluyla gittiğini iddia eden A.K, "Müştekinin temizliğe gittiği eve gittim. Konuşmak istemedi. Tartıştık, aramızda arbede çıktı. Bana vurmaya çalıştı, elinde tabak gibi bir şey vardı. Kendimi koruma amaçlı elindekini aldım. Bu esnada eline zarar vermiş olabilirim. Onun telefonunu yanlışlıkla kendi telefonum zannederek almışım. Sonra da verdim. şeklinde savunma yaptı.

ZORLA İÇERİ GİRMİŞ



Mağdur kadın ise olay günü çalıştığı yere oğlunun gelmesini beklerken, yanında eski eşini de görünce kapıya kapatmaya çalıştığını ancak sanığın zorla içeri girdiğini öne sürdü.



Tartıştıklarını ve aralarında arbede yaşandığını savunan F.K, "Yüzüme yumruk attı, ağzım kan içinde kaldı. Elimden tuttu, 2 parmağım kırıldı. Oğlum araya girerek babasını durdurmaya çalıştı. Onu da darbetti. Hayatımda başkası olduğunu düşünüyordu. O nedenle incelemek için cep telefonumu aldı. Telefonu daha sonra iade etti." şeklinde konuştu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, "yağma" suçundan ise beraatini talep etti.



Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, diyeceği bir şey olmadığını dile getirdi, mağdur ise sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.



Mahkeme heyeti, sanık A.K'yi "kasten yaralama" suçundan bir yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanığın "yağma" suçundan ise beraatine hükmetti.