Eski eşini döven zanlıya tutuklama
Adana’nın Karataş ilçesinde eski eşini döven zanlı tutuklandı.
İlçede ikamet eden A.C.S, 30 Ağustos’ta eski karısı G.S.B’yi dövdü.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.
TUTUKLANDI
Kadının şikayeti üzerine A.C.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
