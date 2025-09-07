Eski eşini döven zanlıya tutuklama

Adana’nın Karataş ilçesinde eski eşini döven zanlı tutuklandı.

İlçede ikamet eden A.C.S, 30 Ağustos’ta eski karısı G.S.B’yi dövdü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine A.C.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

