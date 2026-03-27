Eski eşini katledip intihar etti

Gencecik bir kadın daha boşandığı erkeğin saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Muhittin Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki 21 çocuk annesi Havva Ç. ile 374 yaşındaki eski eşi Uğur B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Evden sokağa taşan tartışmada Uğur B., tabancayla Havva Ç.'ye ateş ederek kaçtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Havva Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan saldırgan Uğur B. ise Refik İnce Mahallesi'nde aynı silahla intihar etti. İki cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.