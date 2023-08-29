Eski eşini keser sapıyla döverek öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.’ye vurdu. Çevredeki vatandaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.’nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

ESKİ EŞİNİ SOPAYLA DÖVERKEN YAKALANDI



Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.’nin A.Ç.’yi sopa ile dövmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.B.’nin ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği öğrenildi.