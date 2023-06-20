Eski eşini motosikletine çarparak öldürdü

OTOMOBİLİ ÜZERİNE SÜRÜP, MOTOSİKLETLİ ESKİ EŞİNE ÇARPTI



İdris Güneş iddiaya göre eski eşi Beyhan Gökçe’yi otomobille takip edip, Ali Çetinkaya Caddesi’nde bilerek üzerine sürerek çarptı.

Yaralanan Gökçe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gökçe, bir gün sonra hayatını kaybetti.



''KAZA BİR TESADÜF'' DEDİ, CİNAYETTEN TUTUKLANDI



Gözaltına alınan İdris Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris Güneş, ''eski eşi tasarlayarak kasten öldürme'' suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesinde olayın ''tesadüf bir kaza'' olduğunu öne süren Güneş’in “Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Yoldan ‘U’ dönüşü yapmak istediğim sırada, yolu kontrol ettim, fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim.'' dediği öğrenildi.



Beyhan Gökçe’nin cenazesi geçen 17 Haziran'da Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.