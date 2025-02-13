Eski eşini öldürdü, savunması şoke etti: "Havaya doğru ateş açtım"

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 215’inci Sokak’ta meydana geldi. Diş kliniğinde çalışan Servet Nur Şahin, iş çıkışı bir süre önce boşandığı eski eşi Emre Y. ile sokakta karşılaştı. 2 çocukları bulunan eski eşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Emre Y., tabanca ile Şahin’e 3 el ateş etti. Karnından tek kurşunla yaralanan Servet Nur Şahin, kaçarak çevredeki bir iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şahin, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Nur Şahin, kurtarılamadı. Kaçan Emre Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.



"TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIĞIM İÇİN TESLİM OLDUM"



Gözaltındaki şüphelinin emniyette verdiği ifadede, "Bana 4 aydır çocuklarımı göstermedi. Bugün tesadüfen eski eşim Servet Nur Şahin ile karşılaştım. Kendisine 4 aydır çocuklarımı göremediğini söyledim. O da bana '250 bin TL para verirsen çocukları gösteririm, yoksa git' dedi. Ayrıca seni vurdurturum diyerek üzerime saldırdı. Ben de bu esnada kaçarken aracın bagajını açtım ve havaya doğru ateş açtım. Servet Nur'a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Tabancayla havaya ateş açtığım için teslim oldum. Olayla ilgili pişman ve üzgünüm." dedi.



KADININ İŞ YERİNE SIĞINMA ANI KAMERADA