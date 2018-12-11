Turgutlu ilçesinde kaymakam adayı Döne Aksu'nun haziran ayında tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmaya Aksu'nun eski eşi tutuklu sanık Erkan Tankız, Döne Aksu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme, sanık Erkan Tankız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İlçeye bağlı Çampınar Mahallesi'nde 20 Haziran'da yaşanan olayda Erkan Tankız, boşandığı eşi Döne Aksu'nun evine giderek av tüfeği ile ateş açmış, 1 çocuk annesi kadın olay yerinde ölmüştü. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Tankız, tutuklanmıştı.
Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da boşandığı eşini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Turgutlu ilçesinde kaymakam adayı Döne Aksu'nun haziran ayında tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.