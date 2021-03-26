Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri

Samsun'da eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında tehditler aldığı gerekçesiyle güvenlik ve koruma tedbiri alındı. 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap için cezaevinde özel koruma tedbirleri uygulanacak.

DHA 26.03.2021 - 10:18

Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri

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Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27) hakkında tehditler aldığı gerekçesiyle güvenlik ve koruma tedbiri alındı.

''SENİ CEZAEVİNDE RAHAT ETTİRMEYECEĞİZ''

Zarap'ın yattığı cezaevinde daha önce 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tahliye olan Ç.K. (26), herkese açık olan sosyal medya hesabı üzerinden "Seni o cezaevinde bir gün bile rahat ettirmeyeceğiz. Ailenin de başına bir şey geldiğinde bunun tek sorumlusunun biz olduğumuzu herkes bilsin. Sana lanet okuyan herkese söz veriyoruz" paylaşımında bulundu, ardından da bu paylaşımını sildi.

GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI

Bu paylaşımın ardından Ç.K.'nin cezaevinde çok sayıda hükümlü ve tutuklu yakınının bulunduğu, bu sebeple Zarap'ın can güvenliğinin tehlikede olduğu değerlendirildi. Olay sonrası tehditler de alan Zarap hakkında Samsun Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik ve koruma tedbirleri alındı. Zarap için cezaevinde özel koruma tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Mart’ta akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı eski eşiyle ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan kadını dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Zarap hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından hakim karşısına çıkacak Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

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