Eski eşini öldürmüştü: Yazar Funda Demirci'nin cezası belli oldu

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci'nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen sitedeki özel güvenlik görevlisi Tayfur V.'nin de olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde Demirci’yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğü aktarıldı.

Maktul ile şüphelinin oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, anne babalarının 2021'de boşandıklarını, annelerinin dönem dönem evlerine gelerek bazen kaldığını, olay günü de annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde ise babasını kanlar içerisinde yerde gördüğünü söylediği aktarıldı.

Son sözü sorulan Funda Demirci, hiçbir şey yapmadığını ve çok şiddet gördüğünü iddia etti.

FUNDA DEMİRCİ KİMDİR?

İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu olan Funda Demirci, 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Demirci ardından 10 yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı, bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başlayan Funda Demirci, roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı. Demirci'nin daha çok gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi.



SON İNCELEDİĞİ KİTAP "OLAĞAN PSİKOPATLAR"

Kendisini "sanat yazarı" olarak tanımlayan Funda Demirci, en son Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kevin Dutton tarafından yazılmış "Olağan Psikopatlar" adındaki kitabını incelemişti. Demirci kitapla ilgili "Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde, psikopatların ruhsal zekası yüksek insanlarla ortak noktalarının diğerleriyle olandan çok daha fazla olması şaşırtıcı." yorumunda bulunmuştu.