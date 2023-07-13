Eski eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir erkek, bir süre önce boşandığı karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Eski eşini öldürüp intihar etti

'de bir kadın, eski kocası tarafından silahla öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi.

Bir markette kasiyer olan Kübra Ö. (30), iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve benzin istasyonunda çalışan Mehmet Ö. (39) ile buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti.

Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ö. ile Kübra Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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