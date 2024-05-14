Eski eşini öldürüp intihar etti

İzmir'de eski eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Eski eşini öldürüp intihar etti

'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren (38) ile boşandığı Sevim Duman (34) arasında 14 Mayıs Mahallesi 4029 Sokak'taki evde tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekren, yanındaki tabancayla Duman'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ekren, aynı silahla etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ekren de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Duman ve Ekren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MART AYINDA BOŞANMIŞLAR

Duman'ın şubat ayında, o dönem boşanma aşamasında olan eşi Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, çiftin mart ayında da boşandığı öğrenildi.

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