Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Çankırı'da bir kadın eski eşi tarafından katledildi.



Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığında Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak ile Adaçayı Sokak'ın kesişimde eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi Kertlez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden yaya olarak kaçan S.Y. ise Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında bıçakla intihar girişinde bulundu.



Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.