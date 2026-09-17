Eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaraladı, intihar etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ikamet eden Enes D. (52) ile Kezban K. (49) 1.5 ay önce boşandı.

Enes D., bir süredir ablası Nermin K.'nin Adana Ceyhan'deki evinde kalan Kezban K. ile konuşma bahanesiyle kente gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Kezban K. ve 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege D.'ye tabancayla ateş eden Enes D., aynı silahla intihar etti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kezban K. ve Enes D.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yağız Ege'yi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.