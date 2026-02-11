Eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlının cezası onandı

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Ekim 2025'te görülen davada, sanık Atilla Ayıntaplı hakkında eski eşi Eser Karaca'ya yönelik, “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çiğdem A.'ya yönelik “silahla tehdit” suçundan da 2 yıl hapis cezası verilmişti. Karara karşı sanık, müdafii ile katılanlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili istinaf başvurusunda bulundu.

KARAR KESİNLEŞTİ

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, istinaf itirazlarını esastan reddederek, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek hükmü onadı. Ancak, katılan kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmemesini hukuka aykırı bularak, 48 bin TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak ilgili kuruma verilmesine karar verdi. Diğer taraftan da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Silahla tehdit suçuna yönelik verilen 2 yıllık hapis cezası kesinleşirken, nitelikli kasten öldürme suçuna yönelik karar için de yargıtay yolu kapatılmadı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Mayıs'ta Onikişubat ilçesindeki özel bir hastanede yaşanmıştı. Atilla Ayıntaplı hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan ve 4'üncü kez uzaklaştırma kararı alan Eser Karaca'nın bulunduğu birime gitti. Ayıntaplı ve Karaca'nın tartışma yaşaması sonucunda Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Karaca'ya saldırmıştı. Karaca'yı kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski eş, peş peşe ateş ettiği pompalı tüfekle Karaca'yı olay yerinde öldürüp, ardından kaçmıştı. Polis zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutuklamıştı.