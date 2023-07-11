Eski eşini silahla vurup intihar etti

İstanbul'da mahalle ve çarşı bekçisi olduğu öğrenilen Aykut Ö., 15 gün önce boşandığı eşi Mehtap Ö.'nün Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla eğlendiği mekana gitti.



Dışarı çıkararak konuştuğu eski eşini silahla başından vuran Aykut Ö., daha sonra aynı silahla intihar etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehtap Ö., hastaneye kaldırıldı.



Aykut Ö.'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Vatandaşların olay sonrası ilk müdahale anları ve yaşanan koşuşturma, cep telefonuyla kaydedildi.



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