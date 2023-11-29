Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski karısını sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. Kaçan eski eş, yakalanıp gözaltına alındı.

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

'nın İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Kenan Ö. (40), 3 yıl önce boşandığı Merve Y. (35) ile sokakta karşılaşınca, iddiaya göre taraflar arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada Kenan Ö., yanındaki bıçakla Merve Y.'yi, karnından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 çocuk annesi Merve Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Merve Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olayın ardından kaçan Kenan Ö. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kenan Ö.’nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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