Eski eşini sokak ortasında vurdu, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Eski eşini sokak ortasında silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda Mehmet E. (55), geçen sene boşandığı eşiyle Pelin C. (47) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Pelin C., vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanırken Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı.

"Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı.

Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu.

Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.