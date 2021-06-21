Eski eşini sokak ortasında silahla vurdu

İstanbul'da bir kadın, eski eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Avcılar ilçesinde Kader K. isimli kişi, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etti.

GENÇ KADINI BACAKLARINDAN VURDU

Öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana gelen olayda kadınların arkasından yavaşça yaklaşan saldırgan, eski eşini bacaklarından tabancayla vurdu.

Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı. Gönül Ayvacıoğlu'nun yanındaki kadın saldırganı iterek yere düşürdü.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Eski eşini yaralayan adam yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

DAHA ÖNCE DE KEZZAPLA SALDIRMAK İSTEMİŞ

Bu arada Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişi çevredekiler tarafından engellendiği öğrenildi.

3 GÜNDÜR CADDEDE ELİNDE ÇİÇEKLE BEKLİYORMUŞ

Kader K.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği caddede ise 3 gündür elinde çiçekle beklediği kaydedildi.



Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar gelince bugün de silahla ateş edip kaçtı" dedi.