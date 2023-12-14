Eski eşini tabancayla başından vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde 25 yaşındaki Nur Sena K., sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Şafak Ş., eski eşi Nur Sena K. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

Nur Sena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.