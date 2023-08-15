Eski eşini tüfekle vuran kişiye 12,5 yıl hapis istemi

TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanan Ferhat B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

NİŞAN ALIP, ATEŞ ETMİŞ



Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı.



Savcı, iddianamede, Ferhat B.'nin olay tarihinde yanına pompalı av tüfeği ve tabanca alıp Aydemir'in evinin yakınına geldiğini belirtti.



Ferhat. B.'nin Aydemir ile karşılaştığında, "Demek beni şikayet edersin." dediği de iddianamede yer aldı. Ferhat B.'nin kendisini sakin olması için uyaran Aydemir'e tüfeğini doğrultup, ateşlediği ancak saçmaların isabet etmediği belirtildi.



Ferhat B.'nin bu defa belinden tabancasını çıkarıp, "Öldüreceğim lan seni. Geber lan geber" diyerek tehdit edip, nişan alarak Aydemir'in bacaklarına ateş ettiği iddianamede yer aldı.

Yaralanan Aydemir'in bacak kısmından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek biçimde yaralandığının da altı çizildi.