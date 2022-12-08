Eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşi Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde döken ve daha sonra tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

12 Ocak'ta meydana gelen olayda, Erkan Emiroğlu ile 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile tartışma yaşandı. Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Sözkesen'in yardımına komşuları yetişirken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Mahkemede savcı ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Erkan Emiroğlu hakkında eski eşi Elvan Sözkesen'e karşı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçu nedeniyle TCK'nın 82/1 A, B ve D maddelerinden 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, aynı olayda oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba Tahsin Emiroğlu'nun ise beraatını istedi.

"BÖYLE BİR OLAYI PLANLAMADIM"

Duruşmada, ek savunma hakkı verilen sanık Erkan Emiroğlu, eski eşine karşı kasıtlı olarak bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Daha önceki ifadelerimde dediğim gibi ben kasıtlı bir şey yapmadım. Mütealaayı kabul etmiyorum. Böyle bir olayı planlamadım. Tesadüf mü nedir ben anlamadım. Tasarlayarak canavarca hisle ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

"HALA ESKİ GELİNİM VE TORUNLARIMA BAKIYORUM"

Baba Tahsin Emiroğlu ise, eski gelinine hala yardımcı olduğunu belirterek, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben aynı kendi çocuklarıma baktığım gibi hala daha eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

