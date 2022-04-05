Eski eşini yaraladığı için hakim karşısına çıktı, duruşma sonrası kurşun yağdırdı

Antalya'da Onur Duygulu, boşandığı eşi Güllü Akman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Duygulu, duruşmadan sonra tekerlekli sandalyesinden çıkardığı silahla Akman ve ailesine saldırdı.

Güllü Akman, 2020 yılında evlendiği Onur Duygulu ile sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 2021 yılında boşandı. Onur Duygulu ise Ocak ayında Akman'nın evine giderek öldürmekle tehdit etti.

Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Onur Duygulu, pompalı tüfekle ateş ederek Akman'ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan babası Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu'yu ateş ederek yaraladı.

5 AMELİYAT GEÇİRDİ



Vücuduna saplanan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede, koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi.

Gözaltına alınan Onur Duygulu ise serbest bırakıldı.

Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim tamamen çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. Son ameliyatı da olup iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" diye seslendi.



ADLİYE ÇIKIŞINDA SALDIRDI



Bugün saat 10.30 sıralarında ise Antalya Adliyesi'nde eski eşi Güllü Akman'ı pompalı tüfekle yaralayan Onur Duygulu hakim karşısına çıktı.



Yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi'nden çıkışta Duygulu, tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile baba Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'ın üzerine ateş etti.



Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman bacağından vuruldu. Silah seslerinin ardından adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.'yı gözaltına aldı.



"KENDİMİZİ NASIL KORUYACAĞIZ?"



Kanlar içinde kalan Bilal Akman, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, sinir krizi geçiren Kübra Akman ile Güllü Akman sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis merkezinde ifade verdi.



Yaşananlar nedeniyle şok yaşayan baba Süleyman Akman, "Bu adam kızımı yaraladığı için davadan çıkıyoruz. Üstümüze kurşun yağdırıyor. Bizi öldürecek diyorum. Kendimizi nasıl koruyacağız. Ne yapacağız" diye konuştu.



Diğer yandan eski kayınpederi tarafından vurulduktan sonra hastanede kolu ve bacağından tedavi gören ve bugün ameliyat olması için gün verilen Onur Duygulu'nun ameliyat olmak yerine adliyeye giderek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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