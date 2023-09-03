Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Elif Gedik (34), eski kocası H. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Gedik, kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi H.K’den boşandı. H.K’nin eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü.

MARKET ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLER KURTARDI

Dün feribot ile adaya gelen H.K., eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı.

Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e anı kameralar tarafından görüntülendi.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - 1

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’nde tedavi altına alındı. Ardından ’ye sevk edildi. Yaralı Elif Gedik’in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık raporu için Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülen zanlı H.K. emniyet çıkışında basın mensubunun "Pişman mısınız?" sorusuna, "Çekmesin" diyerek karşılık verdi.

H.K. Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edilecek. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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