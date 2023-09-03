Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi H.K’den boşandı. H.K’nin eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü.

MARKET ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLER KURTARDI

Dün feribot ile adaya gelen H.K., eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı.

Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı kameralar tarafından görüntülendi.