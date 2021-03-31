Eski eş cinayetine kurban giden kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az

Kayseri'de eski eşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nuran Koçer'in babası Sait Koçer, kadın cinayetlerine verilen cezaların az olduğunu söyledi. Koçer, olaydan önce kızının eşi tarafından öldürülmekten korktuğunu, bu sebeple yaşadıklarına dair bir şey söyleyemediğini belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayda, Şükrü Efe isimli şahıs boşandığı eşi Nuran Koçer'in evine gitti. Olaydan bir ay önce ayrıdığı eşiyle arasında tartışma çıkan Efe, belinden çıkardığı tabancayla Nuran Koçer'i vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Şükrü Efe hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şükrü Efe, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"KORKUSUNDAN BİR ŞEY SÖYLEYEMEZDİ"

Cinayete kurban giden Nuran Koçer'in babası Sait Koçer, "Kızım Nuran Koçer benim yanıma gelip giderdi. 'Kızım nasılsın?' derdim. O da 'iyiyiyim' derdi. Kızım kendisini vurmasından korktuğu için bir şey söyleyemezdi. Ben torunlarıma durumlarını sorduğumda 'iyiyiz' diyorlardı. Olay günü cinayet zanlısı kızıma tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Kızım bana hiçbir şey anlatmadı." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETİ İŞLEYEN BU KİŞİYİ İDAM EDİN"

Baba Koçer, "Cinayeti işleyen bu kişiyi idam edin. Ben bu kişinin idam edilmesini istiyorum. Şu an bir otomobilim var. Onu sattıktan sonra çocukların vekaletini alacam. Bu ev ve otomobilim kızımın çocuklarına ait. Bunları satıp çocuklara yatırım yapacağım. Artan kadın cinayetleri için cezalar az. Bu cezaları yükseltmek lazım. Bu kişilere cezalar verilmezse kadınlar ölüyor" dedi.

KADIN CİNAYETLERİ SALGINDA BİLE DURMADI