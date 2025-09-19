Eski eşinin evine bıçakla gelen şüpheliye operasyon
Gaziosmanpaşa'da eski eşinin evinin önüne bıçakla gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde H.Ç. (40) isimli şüpheli, elindeki bıçakla 2022 yılında boşandığı eski eşi R.C.'nin (39) evinin önüne giderek rahatsızlık vermeye başladı.
H.Ç'nin kendisine ve yakınlarına zarar vereceğini düşünen R.C, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerini gören H.Ç, bıçağı kendi boğazına dayayarak ekipleri intihar etmekle tehdit etti.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile elindeki bıçağı düşüren H.Ç. gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Etiketler :
- Kadına şiddet
- İstanbul Gaziosmanpaşa
- Gözaltı