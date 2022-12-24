Eski eşinin sokak ortasında vurduğu kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan Pelin Ceylan, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta eski eşi Mehmet E. tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan Pelin Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



OLAY



Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde Pelin Ceylan, yanına gelen eski eşi Mehmet E. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlamış, daha sonra Mehmet E, silahla 2 el ateş ederek Ceylan'ı ağır yaralamıştı.



Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

