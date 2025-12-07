Eski eşiyle evli polis memuruna otomobille çarpıp fotoğrafını çekti

Aydın'ın Söke ilçesinde eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.



Olay, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evine gelen polis memuru A.K. aracından eşya indirdiği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polise çarptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans isteyen A.A, yaralı polis memurunun arabasının üzerinde fotoğrafını çekip, olay yerinden uzaklaştı.



Yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaşan A.A'yı yakalamak için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede izine ulaşılan A.A. emniyet ekiplerine teslim oldu.

Ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenilen A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.