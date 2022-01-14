Eski futbolcu halı sahada kalbine yenildi

Ordu’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Satın Alma Şube Müdürü Orhan Pehlivan hayatını kaybetti. Pehlivan’ın eski futbolcu olduğu, Fatsa amatör takımlarında uzun yıllar forma giydiği öğrenildi.

Haberler - İHA 14.01.2022 - 11:08

Eski futbolcu halı sahada kalbine yenildi

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Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Satın Alma Şube Müdürü Orhan Pehlivan(52), Ordu Büyükşehir Belediyesinin birimleri arasında düzenlenen turnuvada maçın bitimine yakın anlarda bir anda yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Pehlivan’ın yardımına koşan arkadaşları kalp masajı yaparak onu hayatta tutmaya çalıştı. Bu arada gelen ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pehlivan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Pehlivan’ın eski futbolcu olduğu, Fatsa amatör takımlarında uzun yıllar forma giydiği öğrenildi.

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