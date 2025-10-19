Zonguldak'ta kadın cinayeti: Eski gelinini öldürdü, berbere gidip tıraş oldu!

Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Adres bu kez Zonguldak...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi.

Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine iki el ateş etti.

Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı.

KURTARILAMADI



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BERBERE GİDİP TIRAŞ OLDU

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım." dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.