Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı emekli Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderdi.

Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 14:07

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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