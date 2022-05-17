Eski HDP il başkanına terör gözaltısı

Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.05.2022 - 10:55

Eski HDP il başkanına terör gözaltısı

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Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.

2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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