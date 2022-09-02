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Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Sana kötü bir haberim'' var diyerek seslendi ve Semra Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.

Sevgili Kılıçdaroğlu,

Sana üzücü bir haberimiz var:

HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.



Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçmişti.



Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etmişti

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkarmıştı.



Sahte pasaportlu Semra Güzel, A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne’ye giderken yakalandı.



TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI



Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.