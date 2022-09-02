Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

Haberler 02.09.2022 - 19:21

Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı

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Son dakika haberi!

Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı. 

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Sana kötü bir haberim'' var diyerek seslendi ve Semra Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçmişti. 

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etmişti

Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı - 1

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

Sahte pasaportlu Semra Güzel, A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne’ye giderken yakalandı. 

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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