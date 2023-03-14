Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e sahte kimlikten de hapis istemi

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



TERÖR DAVASINDA TUTUKLU YARGILANIYOR



Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Güzel, 2 Eylül 2022'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.



Soruşturma kapsamında, TBMM dokunulmazlığı kaldırılan ve milletvekilliği düşürülen Güzel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava kapsamında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.

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