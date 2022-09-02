Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e tutuklama talebi

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Teröristle fotoğrafları çıkan eski HDP Milletvekili Semra Güzel, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Semra Güzel beraberindeki iki kişiyle birlikte MİT ve emniyet müdürlüğünün ortak operasyonuyla Silivri'de yakalanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

OPERASYONDAN AYRINTILAR



Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.



Yakalandığı sırada Güzel'in üzerinden sahte pasaport ve "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.



Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu ve tanınmamak için cerrahi maske de taktığı görüldü.

Sevgili Kılıçdaroğlu,

Sana üzücü bir haberimiz var:

HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.



Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI



Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçmişti.



Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etmişti.



Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel 6 aydır firari durumdaydı.