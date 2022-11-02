Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Şişli'nin 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu

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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

Eski Büyükşehir Belediyesi () Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'in kadın çalışanlarına ''aşağılayıcı'' ve ''ayrımcı'' ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerin dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetlerin hedef alındığını, sarf edilen sözlerin ise yaşam tarzına hukuka aykırı bir müdahaleyi oluşturduğunu belirtti.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu - 1

Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin, zincirleme şekilde "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yeşim Meltem Şişli'ye İSMEK'in başörtülü çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

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