Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi.



Bir süredir Özel Güven Hastanesinde tedavisi süren Güneş, bugün öğle saatlerinde vefat etti.



Güneş için yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlenecek.



Törenin ardından Güneş için Kocatepe Cami'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.



Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek köyünde toprağa verilecek.



CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Hasan Fehmi Güneş, Türk siyaset dünyasının önemli aktörlerinden birisiydi. En zor dönemde İçişleri Bakanlığı yaptı. Devletin saygınlığını temel ilke edindi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Güneş'in Güven Hastanesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, Güneş'in oğlu Utkan Güneş ve torunu Hasan Fehmi Güneş'e başsağlığı diledi.



Ziyarette, eski Başbakanlardan Murat Karayalçın ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yer aldı.



HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Fehmi Güneş, 1934 yılında Adapazarı’nda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hasan Fehmi Güneş, Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 – 12 Eylül 1980) yaptı.



XVIII. ve XXII. dönem CHP İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Hasan Fehmi Güneş 5 Ekim 1979 tarihinde hükûmetten istifa etti.



Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Fehmi Güneş, 23 Kasım 2021’de hayatını kaybetti.