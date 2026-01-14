Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü

İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede yerdeki kişinin İnsan Hakları Derneği'nin eski İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın (69) olduğu, dövüldüğü ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D.E.'yi (30) gözaltına aldı.

M.D.E.'nin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylediği, Aydın'ın yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtildi.